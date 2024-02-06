***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 Nolu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 maddesi kapsamındaKurumsal Yönetim Komitemizin önergesine istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Hasan DURSUN ve Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak SPK'nın onayına sunulmasına, SPK'nın onayının alınması halinde Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247354BIST