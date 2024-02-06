***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 23:12
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-17.1 Nolu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 maddesi kapsamında
Kurumsal Yönetim Komitemizin önergesine istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Hasan DURSUN ve Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak SPK'nın onayına sunulmasına, SPK'nın onayının alınması halinde Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247354
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|FONET
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|VESBE
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|1.047.056.783
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|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
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|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
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|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
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|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
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|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
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|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
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|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
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|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
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|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
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|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
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|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
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|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
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|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
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|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|30,5594
|30,5921
|% 0,13
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|Euro
|32,8963
|32,9594
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,4021
|38,5947
|% 0,04
|
|Frank
|35,0052
|35,2161
|% 0,03
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|Riyal
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|8,1652
|% 0,01
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
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|907,38
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|% 0,66
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