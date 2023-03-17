***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararına istinaden, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında hazırlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126071BIST