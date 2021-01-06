***GUBRF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2021 09:11
***GUBRF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 04.01.2020
İlgili Şirketler GUBRF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Engin Özyılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897286
BIST
10:351.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.505
En Düşük
1.500
10:357,3518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3450
10:359,0785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:35460,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,79
|Açılış
|: 460,17
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,82
BIST En Aktif Hisseler10:35
|OYAYO
|9,24
|6.024.241
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.639.949
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.100.783
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|12.492.808
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|12.492.808
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,25
|841.677
|% -8,03
|
|NIBAS
|51,50
|2.515.498
|% -6,36
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|71,00
|420.450.994
|% 1,79
|
|PETKM
|5,29
|362.287.684
|% 0,19
|
|TKFEN
|18,29
|360.791.788
|% 0,44
|
|GARAN
|10,21
|261.827.660
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,43
|230.830.358
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,43
|230.830.358
|% 2,10
|
|PETKM
|5,29
|362.287.684
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,08
|136.948.975
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,98
|196.793.373
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,52
|49.309.006
|% 0,66
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3476
|7,3518
|% -0,47
|
|Euro
|9,0685
|9,0785
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0084
|10,0586
|% -0,30
|
|Frank
|8,3520
|8,4023
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -0,48
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-1,77
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,08
|
|B. Petrol
|53,95
|53,95
|0,35
|