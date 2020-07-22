***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.07.2020 19:56
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/10/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/07/2020
Açıklama
Türkiye'de SPK lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,31 olarak derecelendirilmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.gunessigorta.com.tr) yer almaktadır.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,47 93,39 99,48 88,54 93,13
http://www.kap.o