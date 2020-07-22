***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/10/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/10/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/07/2020AçıklamaTürkiye'de SPK lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,31 olarak derecelendirilmiştir.Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.gunessigorta.com.tr) yer almaktadır.Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,47 93,39 99,48 88,54 93,13http://www.kap.o