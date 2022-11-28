***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:33
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082495
BIST
16:214.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 81,46
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:2118,6124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0212
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:2119,4479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:211.048,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.048,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SUNTK
|56,10
|382.946.336
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.891.624
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|405.636.406
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|28.050.445
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,20
|212.803.290
|% -8,57
|
|MIATK
|128,90
|135.334.624
|% -8,19
|
|MZHLD
|15,64
|49.343.031
|% -7,89
|
|IHAAS
|87,75
|64.172.832
|% -7,78
|
|THYAO
|116,00
|8.209.977.107
|% 1,93
|
|PETKM
|18,22
|4.372.283.825
|% 5,01
|
|EREGL
|42,24
|4.074.552.338
|% 0,86
|
|ASELS
|48,98
|3.818.282.510
|% 1,62
|
|ISCTR
|10,59
|3.429.657.214
|% 3,32
|
|SKBNK
|2,81
|1.215.950.466
|% 6,04
|
|EKGYO
|7,04
|2.986.850.750
|% 1,88
|
|ISCTR
|10,59
|3.429.657.214
|% 3,32
|
|YKBNK
|12,06
|3.305.104.393
|% 5,33
|
|VAKBN
|10,35
|2.465.138.382
|% 8,26
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6061
|18,6124
|% -0,11
|
|Euro
|19,4391
|19,4479
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,3940
|22,5063
|% -0,35
|
|Frank
|19,6312
|19,7494
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9378
|4,9625
|% -0,12
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.019
|7.076
|-33,00
|
|Yarım
|3.404
|3.459
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.729
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,81
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-2,43
|
Seans Raporu
16:21
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