***GWIND* *DOHOL*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GWIND******DOHOL*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DOHOL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGalata Wind Enerji A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926373BIST