***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2021 15:27
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 07/06/2012 13/06/2012 8089
2 05/03/2021 10/03/2021 10284
3 05/03/2021 10/03/2021 10284
4 05/03/2021 18/03/2021 10290
5 07/06/2012 13/06/2012 8089
6 05/03/2021 10/03/2021 10284
7 05/03/2021 17/03/2021 10289
8 05/03/2021 17/03/2021 10289
9 05/03/2021 10/03/2021 10284
10 05/03/2021 17/03/2021 10289
11 18/03/2014 24/03/2014 8534
12 05/03/2021 17/03/2021 10289
13 05/03/2021 10/03/2021 10284
14 05/03/2021 10/03/2021 10284
15 05/03/2021 10/03/2021 10284
16 18/03/2014 24/03/2014 8534
17 05/03/2021 17/03/2021 10289
18 18/03/2014 24/03/2014 8534
19 05/03/2021 10/03/2021 10284
20 05/03/2021 10/03/2021 10284
21 05/03/2021 18/03/2021 10290
22 05/03/2021 10/03/2021 10284
23 05/03/2021 10/03/2021 10284
24 05/03/2021 10/03/2021 10284
25 05/03/2021 10/03/2021 10284
26 05/03/2021 10/03/2021 10284
27 05/03/2021 10/03/2021 10284
28 05/03/2021 18/03/2021 10290
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927987
BIST