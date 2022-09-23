***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/09/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuRüzgar Enerji Santral Projes LisansıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.500.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSözleşme'de pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, kapanış koşullarının kapanış tarihi itibariyle tamamlanmış olmasına bağlanmış olup, imza tarihi itibariyle kapanış koşullarının tamamlanmış olduğu görülerek, sözleşme imzası ile kapanış işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıHayırEdinilen Payların Nominal Tutarı4.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı170.070 TLToplam Tutar2.000.000 USD ve 1.585.497,88 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)850,35%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100,00%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100,00%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,69%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)7,08%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin halka arz taahhüdü kapsamında 2025 yılı büyüme vizyonunda 500 MW'a ulaşma hedefine katkı sağlayacak 9 MWm / 6,8 MWe'lik RES projesidir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıŞık Mehmet AslanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YönetmiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSözleşme'de pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, kapanış koşullarının kapanış tarihi itibariyle tamamlanmış olmasına bağlanmış olup, imza tarihi itibariyle kapanış koşullarının tamamlanmış olduğu görülerek, sözleşme imzası ile kapanış işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Gökova'nın tek pay sahibi olan Satıcı'nın Gökova'ya olan 1.585.497,88 TL tutarındaki borcunun ödenmesini teminen Şirketimiz tarafından Satıcı'ya işbu meblağ Pay Alım Bedeli'nin bir parçası olarak Kapanış Tarihi'nde ödenmiştir. Ödeme neticesinde işbu tutar Şirketimiz ile Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin muhtemel birleşmesi akabinde Şirketimize intikal etmesi planlanmaktadır. Şirketimizin halka arz sırasında taahhüt ettiği büyüme vizyonuna ulaşma hedefi doğrultusunda, Şirketimiz ile Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ("Gökova") tek pay sahibi Şık Mehmet Aslan ("Satıcı") arasında Gökova'nın sermayesinin %100,00'ünü temsil eden nama yazılı payların tamamının Şirketimizce 2.000.000 USD ve 1.585.497,88 TL bedel mukabilinde devralınması amacıyla, 23.09.2022 tarihli bir Pay Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Muğla ili sınırlarında faaliyet gösterecek, kurulu gücü 9 MWm / 6,8 MWe olan, EÜ/3519-37/2164 numaralı üretim lisansı bulunan rüzgar enerji santrali projesi ("Alapınar RES Projesi") satın alma konusudur. Gökava'ya ait Alapınar RES Projesi'nin projelendirmesi ve faaliyete geçişinin 1,5 - 2 yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup, 2025 yılın başında projenin etkilerini finansallarımızda göreceğimizi beklemekteyiz.Şirketimizin mevcut 269 MW kurulu gücünü 2025 yılına kadar 500 MW seviyesine ulaştırma hedefine bir adım daha yaklaşmış bulunmaktadır.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064865BIST