***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
23.09.2022 13:19
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Rüzgar Enerji Santral Projes Lisansı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.500.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sözleşme'de pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, kapanış koşullarının kapanış tarihi itibariyle tamamlanmış olmasına bağlanmış olup, imza tarihi itibariyle kapanış koşullarının tamamlanmış olduğu görülerek, sözleşme imzası ile kapanış işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Hayır
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
170.070 TL
Toplam Tutar
2.000.000 USD ve 1.585.497,88 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
850,35%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100,00%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100,00%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,69%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
7,08%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin halka arz taahhüdü kapsamında 2025 yılı büyüme vizyonunda 500 MW'a ulaşma hedefine katkı sağlayacak 9 MWm / 6,8 MWe'lik RES projesidir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Şık Mehmet Aslan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yönetmi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sözleşme'de pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, kapanış koşullarının kapanış tarihi itibariyle tamamlanmış olmasına bağlanmış olup, imza tarihi itibariyle kapanış koşullarının tamamlanmış olduğu görülerek, sözleşme imzası ile kapanış işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Gökova'nın tek pay sahibi olan Satıcı'nın Gökova'ya olan 1.585.497,88 TL tutarındaki borcunun ödenmesini teminen Şirketimiz tarafından Satıcı'ya işbu meblağ Pay Alım Bedeli'nin bir parçası olarak Kapanış Tarihi'nde ödenmiştir. Ödeme neticesinde işbu tutar Şirketimiz ile Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin muhtemel birleşmesi akabinde Şirketimize intikal etmesi planlanmaktadır. Şirketimizin halka arz sırasında taahhüt ettiği büyüme vizyonuna ulaşma hedefi doğrultusunda, Şirketimiz ile Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ("Gökova") tek pay sahibi Şık Mehmet Aslan ("Satıcı") arasında Gökova'nın sermayesinin %100,00'ünü temsil eden nama yazılı payların tamamının Şirketimizce 2.000.000 USD ve 1.585.497,88 TL bedel mukabilinde devralınması amacıyla, 23.09.2022 tarihli bir Pay Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Muğla ili sınırlarında faaliyet gösterecek, kurulu gücü 9 MWm / 6,8 MWe olan, EÜ/3519-37/2164 numaralı üretim lisansı bulunan rüzgar enerji santrali projesi ("Alapınar RES Projesi") satın alma konusudur. Gökava'ya ait Alapınar RES Projesi'nin projelendirmesi ve faaliyete geçişinin 1,5 - 2 yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup, 2025 yılın başında projenin etkilerini finansallarımızda göreceğimizi beklemekteyiz.
Şirketimizin mevcut 269 MW kurulu gücünü 2025 yılına kadar 500 MW seviyesine ulaştırma hedefine bir adım daha yaklaşmış bulunmaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064865
BIST