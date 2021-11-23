***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.11.2021Genel Kurul Tarihi 21.12.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No.65 34676 Üsküdar İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Tolga Babalı'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hüseyin Faik Açıkalın'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Mehmet Ali Gürpınar'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ozan Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca vefat eden Sayın Yusuf Toklu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ayhan Sırtıkara'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarih, E-29833736-110.03.03-8092 sayılı yazısı ile uygun bulunan ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2021 tarih, E-50035491-431.02-00065516900 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'uncu maddesinin, ekte yer alan tadil metnindeki yeni şekilleriyle değiştirilmesinin görüşülmesi pay sahiplerinin onayına sunulması.7 - Şirketin payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Genel Kurul İc Yonergesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 İlan Metni_.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979325BIST