Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2021 18:40
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.11.2021
Genel Kurul Tarihi 21.12.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No.65 34676 Üsküdar İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Tolga Babalı'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hüseyin Faik Açıkalın'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Mehmet Ali Gürpınar'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ozan Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca vefat eden Sayın Yusuf Toklu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ayhan Sırtıkara'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarih, E-29833736-110.03.03-8092 sayılı yazısı ile uygun bulunan ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2021 tarih, E-50035491-431.02-00065516900 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'uncu maddesinin, ekte yer alan tadil metnindeki yeni şekilleriyle değiştirilmesinin görüşülmesi pay sahiplerinin onayına sunulması.
7 - Şirketin payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Genel Kurul İc Yonergesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 İlan Metni_.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979325


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.785
Değişim :  1,66% |  29,08
Açılış :  1.757  
Önceki Kapanış :  1.755  
En Yüksek
1.792 En Düşük
1.746
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 12.111,00 1.150.545 % 10,00  
KSTUR 231,00 862.170 % 10,00  
DURDO 19,16 59.866.951 % 9,99  
PENTA 226,90 14.677.136 % 9,99  
IHAAS 5,51 65.895.090 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,6543 12,7901 % 12,13  
Euro 14,2623 14,3946 % 12,26  
Sterlin 16,6659 16,7495 % 9,43  
Frank 13,3382 13,4185 % 9,53  
Riyal 3,3196 3,3363 % 9,51  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 -20,71  
Altın Gr. 718 718 55,75  
Cumhuriyet 4.757 4.829 410,00  
Tam 4.730 4.866 419,80  
Yarım 2.286 2.354 203,07  
Çeyrek 1.147 1.177 101,53  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 -0,76  
Gümüş Gr. 9,41 9,42 0,56  
B. Petrol 82,27 82,27 2,57  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru