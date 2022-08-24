***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 13:33
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021, 12.08.2021, 16.11.2021, 22.01.2022, 11.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.03.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009397) duyurduğumuz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) Projesi" (42,58 MW Hibrit GES) ile ilgili verilmiş olan 03/09/2020 tarih, EÜ/9522-16/04599 numaralı üretim lisansımızın yardımcı kaynak alanı koordinat tadil talebimiz, şirketimize bugün (24.08.2022) tebliğ edilen 23/08/2022 tarihli ve 511241 sayılı EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Olur'u ile onaylanmıştır. Taşpınar Hibrit GES projeye ilişkin izin süreçlerimiz halen devam etmektedir. Bunun yanı sıra, projeyi planladığımız dönemde hayata geçirebilmek adına elektromekanik ekipmanların satın alım çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İzin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olarak projemizi 2023 yılın ilk yarısında devreye almayı planlıyoruz. Projeye ilişkin önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057962
BIST
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En Düşük
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|BFREN
|1.437,40
|9.413.533
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.407.652
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|TLMAN
|37,78
|58.132.891
|% 9,95
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|SANFM
|16,87
|32.753.771
|% -6,80
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|THYAO
|69,85
|8.754.868.748
|% 3,02
|
|ISCTR
|7,76
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|% -5,37
|
|YKBNK
|6,10
|3.247.523.990
|% -2,87
|
|AKBNK
|11,16
|2.914.246.231
|% -2,79
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|GARAN
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|2.723.818.342
|% 1,47
|
|YKBNK
|6,10
|3.247.523.990
|% -2,87
|
|ISCTR
|7,76
|3.695.595.343
|% -5,37
|
|EKGYO
|3,91
|1.732.886.993
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,34
|748.965.233
|% 2,18
|
|AKBNK
|11,16
|2.914.246.231
|% -2,79
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1571
|18,1618
|% 0,29
|
|Euro
|18,0245
|18,0410
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,2956
|21,4024
|% -0,33
|
|Frank
|18,7112
|18,8239
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8157
|4,8399
|% 0,15
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-2,08
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|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-12,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|-29,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
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|B. Petrol
|101
|101
|0,59
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