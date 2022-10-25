***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 25.10.2022 tarihli toplantısında4.500.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.500.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak 8.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 24.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 3.500.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074161BIST