***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 18:30
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 25.10.2022 tarihli toplantısında
4.500.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.500.000,-Türk Lirası tutarında artırılarak 8.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 24.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 3.500.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074161
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1963
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05988,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,09
|Açılış
|: 988,42
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5889
|18,5940
|% 0,06
|
|Euro
|18,5072
|18,5280
|% 1,07
|
|Sterlin
|21,2699
|21,3766
|% 1,69
|
|Frank
|18,5817
|18,6936
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,83
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.657
|6.760
|-9,00
|
|Yarım
|3.244
|3.302
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,57
|0,06
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB