***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 17:28
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylık başvurusunu değerlendiren Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Kurulumuzun 08.04.2022 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı ile ilgili Kurulumuza sunulan 06.03.2023 tarihli Kararları ve aynı tarihli Raporları da değerlendirerek, 01 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında, Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ile Sayın Ozan Korkmaz'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi aday olmalarına, Tebliğ kapsamında, Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ile Sayın Ozan Korkmaz'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığı konusunda gerekli onayın alınması amacıyla yasal süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Gerekli işlemlerin tesisi ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususunda yönetimin yetkili kılınmasına, Katılanların oy çokluğu ile (Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü (Müzakereye Katılma Yasağı) maddesi kapsamında ilgili bağımsız yönetim kurulu üyesi, kendi adaylığına ilişkin müzakereye katılmamış ve oy kullanmamıştır) ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120525
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.119,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8407
|18,9086
|% 0,07
|
|Euro
|20,1123
|20,1945
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6170
|22,7304
|% -0,12
|
|Frank
|20,1863
|20,3079
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0135
|5,0387
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.592
|7.668
|-11,00
|
|Yarım
|3.709
|3.752
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.876
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
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17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
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17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
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17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem