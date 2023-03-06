***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylık başvurusunu değerlendiren Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Kurulumuzun 08.04.2022 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı ile ilgili Kurulumuza sunulan 06.03.2023 tarihli Kararları ve aynı tarihli Raporları da değerlendirerek, 01 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında, Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ile Sayın Ozan Korkmaz'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi aday olmalarına, Tebliğ kapsamında, Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ile Sayın Ozan Korkmaz'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığı konusunda gerekli onayın alınması amacıyla yasal süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Gerekli işlemlerin tesisi ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususunda yönetimin yetkili kılınmasına, Katılanların oy çokluğu ile (Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü (Müzakereye Katılma Yasağı) maddesi kapsamında ilgili bağımsız yönetim kurulu üyesi, kendi adaylığına ilişkin müzakereye katılmamış ve oy kullanmamıştır) ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120525BIST