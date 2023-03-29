***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2023 21:20
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Çağlar Göğüş'ü Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Bora Yalınay'ı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129595
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
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4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 19,3900
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|Önceki Kapanış
|: 19,4300
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19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 21,0100
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|Önceki Kapanış
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20,6798
18:051.207,98
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|Önceki Kapanış
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1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1352
|19,1537
|% 0,20
|
|Euro
|20,7683
|20,8026
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,5065
|23,6244
|% -0,06
|
|Frank
|20,7546
|20,8797
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0836
|5,1091
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.157
|8.270
|-61,00
|
|Yarım
|3.999
|4.047
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.999
|2.023
|-15,00
|
Seans Raporu
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