***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2022, 11.05.2023, 12.05.2023, 22.05.2023, 15.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren ve 24.11.2022 tarihli KAP Açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082142) belirttiğimiz üzere EPDK'ya yapılan depolamalı elektrik üretim tesisi başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili süreç tamamlanmış olup, Şirketimiz toplam 350 MW kapasiteli 7 adet depolamalı rüzgar ve güneş santrali için aşağıdaki önlisansları almış bulunmaktadır. ÖN/11901-6/05600 sayılı ve 08.06.2023 tarihli Bakacak RES (Düzce/Gölyaka) – 50 MW ÖN/11892-31/05606 sayılı ve 08.06.2023 tarihli Başpınar GES (Antalya/Korkuteli) – 50 MW ÖN/11849-27/05481 sayılı ve 11.05.2023 tarihli Kurtuluş RES (Sakarya/Hendek) – 50 MW ÖN/11838-12/05479 sayılı ve 11.05.2023 tarihli Fulacık RES (Kocaeli/Karamürsel) – 50 MW ÖN/11837-13/05441 sayılı ve 04.05.2023 tarihli Akbelen RES (Tokat/Akbelen) – 50 MW ÖN/11837-15/05443 sayılı ve 04.05.2023 tarihli Yakuplar RES (Çankırı/Yakuplar) – 50 MW ÖN/11837-14/05437 sayılı ve 04.05.2023 tarihli Çamlıca RES (Kayseri/Çamlıca) – 50 MW Bu projelerin 2026 yılı ve sonrasında parçalı olarak devreye alınması planlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170529BIST