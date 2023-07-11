***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 19:21
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022, 11.05.2023, 12.05.2023, 22.05.2023, 15.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren ve 24.11.2022 tarihli KAP Açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082142) belirttiğimiz üzere EPDK'ya yapılan depolamalı elektrik üretim tesisi başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili süreç tamamlanmış olup, Şirketimiz toplam 350 MW kapasiteli 7 adet depolamalı rüzgar ve güneş santrali için aşağıdaki önlisansları almış bulunmaktadır. ÖN/11901-6/05600 sayılı ve 08.06.2023 tarihli Bakacak RES (Düzce/Gölyaka) – 50 MW ÖN/11892-31/05606 sayılı ve 08.06.2023 tarihli Başpınar GES (Antalya/Korkuteli) – 50 MW ÖN/11849-27/05481 sayılı ve 11.05.2023 tarihli Kurtuluş RES (Sakarya/Hendek) – 50 MW ÖN/11838-12/05479 sayılı ve 11.05.2023 tarihli Fulacık RES (Kocaeli/Karamürsel) – 50 MW ÖN/11837-13/05441 sayılı ve 04.05.2023 tarihli Akbelen RES (Tokat/Akbelen) – 50 MW ÖN/11837-15/05443 sayılı ve 04.05.2023 tarihli Yakuplar RES (Çankırı/Yakuplar) – 50 MW ÖN/11837-14/05437 sayılı ve 04.05.2023 tarihli Çamlıca RES (Kayseri/Çamlıca) – 50 MW Bu projelerin 2026 yılı ve sonrasında parçalı olarak devreye alınması planlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170529
BIST
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18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
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|Önceki Kapanış
|: 6.270
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6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0199
|Açılış
|: 26,1800
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0642
|Açılış
|: 28,7500
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|Önceki Kapanış
|: 28,6500
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29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.620,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.620,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
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1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1036
|26,1158
|% 0,10
|
|Euro
|28,7157
|28,7237
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,6188
|33,7874
|% 0,48
|
|Frank
|29,5384
|29,7163
|% 0,61
|
|Riyal
|6,9383
|6,9731
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|5,96
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|5,62
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.444
|10.652
|10,00
|
|Yarım
|5.222
|5.351
|6,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.675
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|1,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:56VANGD
Yüzde 6.42 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 777 adet işlem
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17:55IZINV
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 437, 864 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING