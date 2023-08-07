***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 09:23
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2023 tarihinde Sustainalytics tarafından yapılan analiz sonucunda Galata Wind Enerji A.Ş.'nin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ("ÇSY") Risk Derecelendirme Notunu 14,9 olarak iyileştirmiştir. (2022: 19,9) Belirlenen bu not uyarınca, Şirketimizin, ÇSY faktörlerinden finansal olarak önemli ölçüde etkilenme riskinin "Düşük" kategoride olduğu değerlendirilmeye devam etmiştir. ÇSY Risk Derecelendirmesi Notu'na göre, Galata Wind, Elektrik Hizmetleri (Utilities) sektörü içinde Türkiye'de 1. Olurken küresel 90 adet şirket arasında 13. sırada yer almıştır. Şirketimizin halka açık ÇSY Risk Derecelendirmesi'ne buradan ulaşabilirsiniz. Sustainalytics tarafından yapılan değerlendirme, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektöre özgü önemli ESG risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğini ölçen ESG Risk Derecelendirmeleri araştırma çerçevesine dayanıyor. ESG Risk Derecelendirmeleri, yönetilmeyen ESG riskinin nicel bir ölçümünü sunarken bu riski "ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek" olacak şekilde beş seviye ile kategorize ediyor. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181247
BIST
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11:597.449
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,51
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5927,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5929,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0084
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:591.680,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.680,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:59
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|SDTTR
|331,80
|565.025.589
|% 9,98
|
|BRKVY
|52,90
|14.152.471
|% 9,98
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.894.001
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,30
|552.094.400
|% -6,91
|
|FZLGY
|13,59
|502.393.577
|% -6,85
|
|OYAYO
|31,72
|18.211.153
|% -6,60
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|ASTOR
|109,50
|1.757.476.877
|% -2,23
|
|PGSUS
|911,80
|1.494.455.848
|% 8,55
|
|SMRTG
|80,70
|1.275.456.255
|% -4,83
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|AKFYE
|16,06
|846.750.102
|% 5,59
|
|ADESE
|1,76
|86.284.768
|% 2,33
|
|SEGYO
|2,86
|112.873.166
|% 4,38
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9962
|27,0017
|% 0,33
|
|Euro
|29,6441
|29,6582
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2654
|34,4373
|% 0,15
|
|Frank
|30,7076
|30,8926
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1757
|7,2117
|% 0,32
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.963
|11.036
|-68,00
|
|Yarım
|5.486
|5.543
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|-0,32
|
Seans Raporu
11:59
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