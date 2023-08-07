***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTemmuz 2023 tarihinde Sustainalytics tarafından yapılan analiz sonucunda Galata Wind Enerji A.Ş.'nin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ("ÇSY") Risk Derecelendirme Notunu 14,9 olarak iyileştirmiştir. (2022: 19,9) Belirlenen bu not uyarınca, Şirketimizin, ÇSY faktörlerinden finansal olarak önemli ölçüde etkilenme riskinin "Düşük" kategoride olduğu değerlendirilmeye devam etmiştir. ÇSY Risk Derecelendirmesi Notu'na göre, Galata Wind, Elektrik Hizmetleri (Utilities) sektörü içinde Türkiye'de 1. Olurken küresel 90 adet şirket arasında 13. sırada yer almıştır. Şirketimizin halka açık ÇSY Risk Derecelendirmesi'ne buradan ulaşabilirsiniz. Sustainalytics tarafından yapılan değerlendirme, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektöre özgü önemli ESG risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğini ölçen ESG Risk Derecelendirmeleri araştırma çerçevesine dayanıyor. ESG Risk Derecelendirmeleri, yönetilmeyen ESG riskinin nicel bir ölçümünü sunarken bu riski "ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek" olacak şekilde beş seviye ile kategorize ediyor. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181247BIST