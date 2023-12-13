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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2023 18:23
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.9 numaralı tavsiye niteliğindeki Kurumsal Yönetim İlkesi'nde, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oran için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve bu hedefe ulaşmak için hedef zaman belirlenmesi öngörüldüğü görülerek, Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası'nın ekte yer alan şekilde kabul edilmesine 12.12.2023 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225610


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