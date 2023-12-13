***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 18:23
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.9 numaralı tavsiye niteliğindeki Kurumsal Yönetim İlkesi'nde, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oran için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve bu hedefe ulaşmak için hedef zaman belirlenmesi öngörüldüğü görülerek, Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası'nın ekte yer alan şekilde kabul edilmesine 12.12.2023 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225610
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
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|Açılış
|: 7.719
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|Önceki Kapanış
|: 7.749
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7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 29,0900
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|Önceki Kapanış
|: 29,0600
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29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.850,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.850,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0484
|29,0554
|% 0,20
|
|Euro
|31,3620
|31,3806
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,2797
|36,4616
|% -0,15
|
|Frank
|33,0227
|33,2216
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7218
|7,7606
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|922,04
|924,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,06
|975,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,11
|74,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.983,12
|1.983,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CATES, AKBNK, THYAO
-
17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem