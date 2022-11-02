***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 18:34
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. Güneş ışınlarından enerji üreten sistem kurulumu 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı 4.500.000,00 4.500.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076368
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05986,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,08
|Açılış
|: 986,30
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6185
|% 0,17
|
|Euro
|18,3944
|18,4112
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,3098
|21,4167
|% 0,11
|
|Frank
|18,5714
|18,6833
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-1,20
|
|Altın Gr.
|986
|987
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.633
|6.696
|1,00
|
|Yarım
|3.232
|3.274
|1,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,00
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de