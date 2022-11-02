***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. Güneş ışınlarından enerji üreten sistem kurulumu 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı 4.500.000,00 4.500.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076368BIST