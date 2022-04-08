***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.04.2022 13:34
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 08.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında
Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ
Burak Kuyan Başkan
Zeki Onur Aytekin Mali İşlerden Sorumlu Üye
Mehmet Ali Gürpınar İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye
Özlen Ertuğrul Cendere Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye
Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıkalın Başkan
Ozan Korkmaz Üye
KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Ozan Korkmaz Başkan
Hüseyin Faik Açıkalın Üye
Halide Müge Yücel Üye
Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıkalın Başkan
Bora Yalınay Üye
Neslihan Sadıkoğlu Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017949
BIST