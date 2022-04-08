***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 08.04.2022 (bugün) tarihli toplantısındaEsas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkilineİCRA KURULUADI SOYADI GÖREVİBurak Kuyan BaşkanZeki Onur Aytekin Mali İşlerden Sorumlu ÜyeMehmet Ali Gürpınar İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu ÜyeÖzlen Ertuğrul Cendere Hukuk İşlerinden Sorumlu ÜyeKurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesineDENETİMDEN SORUMLU KOMİTEADI SOYADI GÖREVİHüseyin Faik Açıkalın BaşkanOzan Korkmaz ÜyeKURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİOzan Korkmaz BaşkanHüseyin Faik Açıkalın ÜyeHalide Müge Yücel ÜyeKurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİHüseyin Faik Açıkalın BaşkanBora Yalınay ÜyeNeslihan Sadıkoğlu ÜyeKomite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017949BIST