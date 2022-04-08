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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

08.04.2022 13:34
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 08.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında
Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline  
İCRA KURULU 
ADI SOYADI                           GÖREVİ
Burak Kuyan                            Başkan
Zeki Onur Aytekin                    Mali İşlerden Sorumlu Üye
Mehmet Ali Gürpınar                İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye
Özlen Ertuğrul Cendere            Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye
Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine  
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI                          GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıkalın             Başkan
Ozan Korkmaz                        Üye 
KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ
ADI SOYADI                          GÖREVİ
Ozan Korkmaz                        Başkan
Hüseyin Faik Açıkalın             Üye
Halide Müge Yücel                  Üye
Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI                           GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıkalın              Başkan
Bora Yalınay                            Üye
Neslihan Sadıkoğlu                  Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine karar vermiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017949


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