***GWIND*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2021 09:13
***GWIND*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Doğu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931139
BIST
12:051.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,88
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
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1.394
En Düşük
1.382
12:058,2485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,2350
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|Önceki Kapanış
|: 8,2550
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8,3030
En Düşük
8,2361
12:059,9521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
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|Açılış
|: 9,9200
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|Önceki Kapanış
|: 9,9600
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10,0362
En Düşük
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12:05472,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 472,60
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|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:05
|LUKSK
|57,75
|5.290.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.076
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|DESA
|16,84
|29.500.106
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.661.850
|% -9,64
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,28
|653.808.541
|% -0,21
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|YKBNK
|2,09
|145.978.633
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|TSKB
|1,22
|46.481.410
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2433
|8,2485
|% -0,27
|
|Euro
|9,9466
|9,9521
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,4159
|11,4731
|% -0,42
|
|Frank
|8,9731
|9,0272
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% -0,14
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|