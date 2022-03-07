***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
07.03.2022 15:27
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Gezinomi Seyahat payları, 08/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Antalya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 25.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GEZINOMI SEYAHAT XUTUM 08/03/2022
GEZINOMI SEYAHAT XTUMY 08/03/2022
GEZINOMI SEYAHAT XBANA 08/03/2022
GEZINOMI SEYAHAT XHARZ 08/03/2022
GEZINOMI SEYAHAT XUHIZ 08/03/2022
GEZINOMI SEYAHAT XSANT 08/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007840
BIST
15:351.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:3514,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1529
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:3515,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1125
|Açılış
|: 15,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:35915,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 16,11
|Açılış
|: 915,35
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:35
|SELVA
|18,76
|27.656.924
|% 9,96
|
|FADE
|6,44
|34.430.910
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,09
|160.286.573
|% 9,77
|
|PETUN
|24,04
|74.428.333
|% 8,98
|
|SANEL
|8,01
|8.243.642
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|9.219.177
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.643.584
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|76.970.424
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.712.169
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,85
|2.716.126.645
|% 2,44
|
|THYAO
|25,26
|1.992.565.336
|% -0,16
|
|EREGL
|34,34
|1.654.219.407
|% 1,00
|
|GARAN
|11,78
|1.264.100.407
|% -0,59
|
|ASELS
|24,32
|1.170.425.540
|% 0,50
|
|KRDMD
|13,85
|2.716.126.645
|% 2,44
|
|ODAS
|1,36
|263.841.989
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,97
|536.285.044
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,06
|279.914.723
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,64
|436.188.631
|% -0,27
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3579
|14,3671
|% 1,08
|
|Euro
|15,6520
|15,6885
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,9166
|19,0115
|% 0,75
|
|Frank
|15,4960
|15,5893
|% 0,35
|
|Riyal
|3,8197
|3,8389
|% 1,12
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|16,79
|
|Altın Gr.
|917
|917
|18,16
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.194
|136,00
|
|Tam
|6.056
|6.209
|123,61
|
|Yarım
|2.927
|3.004
|59,79
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|29,90
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,18
|
|B. Petrol
|124
|124
|6,30
|