***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GZNMI]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGezinomi Seyahat payları, 08/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Antalya endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 25.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %40 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGEZINOMI SEYAHAT XUTUM 08/03/2022GEZINOMI SEYAHAT XTUMY 08/03/2022GEZINOMI SEYAHAT XBANA 08/03/2022GEZINOMI SEYAHAT XHARZ 08/03/2022GEZINOMI SEYAHAT XUHIZ 08/03/2022GEZINOMI SEYAHAT XSANT 08/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007840BIST