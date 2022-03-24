***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 11:05
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012577
BIST
15:102.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,89
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:1014,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0333
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:1016,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0483
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:10935,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,28
|Açılış
|: 935,21
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.546.574
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.548.526
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.222.609
|% 9,95
|
|SELGD
|4,30
|3.490.744
|% 9,41
|
|PKENT
|232,40
|8.408.697
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.197.844
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,77
|65.459.176
|% -7,82
|
|KAPLM
|62,95
|15.938.281
|% -7,43
|
|KRDMD
|15,94
|2.587.611.629
|% 3,98
|
|THYAO
|28,08
|1.505.235.192
|% -0,07
|
|EREGL
|33,84
|1.316.532.599
|% 1,01
|
|GARAN
|12,07
|1.085.487.944
|% -0,82
|
|SISE
|14,24
|825.734.930
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|387.694.482
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,94
|2.587.611.629
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,95
|574.248.165
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,26
|472.121.324
|% -1,51
|
|GARAN
|12,07
|1.085.487.944
|% -0,82
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8581
|14,8645
|% 0,24
|
|Euro
|16,3586
|16,3906
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,5781
|19,6763
|% 0,19
|
|Frank
|15,9114
|16,0073
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9513
|3,9711
|% 0,16
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|12,82
|
|Altın Gr.
|934
|934
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.274
|59,00
|
|Tam
|6.158
|6.312
|65,85
|
|Yarım
|2.977
|3.053
|31,86
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|15,93
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,06
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,37
|
Seans Raporu
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