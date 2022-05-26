***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 17:17
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara v
17:572.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 30,45
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:5716,3185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0461
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:5717,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0616
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:57968,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,78
|Açılış
|: 968,98
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:55
|OYYAT
|78,65
|106.387.132
|% 10,00
|
|GESAN
|26,18
|129.397.039
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.576.707
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.851.879
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.304.803
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|229.868.019
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.787.100
|% -9,83
|
|HUNER
|2,57
|74.280.748
|% -5,51
|
|EMKEL
|2,37
|30.334.405
|% -4,44
|
|THYAO
|44,22
|5.874.742.753
|% 3,66
|
|SISE
|20,90
|2.638.385.163
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,00
|1.721.457.252
|% 8,87
|
|KOZAL
|193,00
|1.606.795.303
|% 3,04
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|329.433.330
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|839.122.129
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,73
|634.299.000
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,62
|444.654.238
|% 0,77
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3055
|16,3202
|% -0,27
|
|Euro
|17,4943
|17,5288
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,4511
|20,5537
|% -0,32
|
|Frank
|16,9075
|17,0093
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3364
|4,3581
|% -0,27
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,60
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,68
|