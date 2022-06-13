***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.06.2022 14:38
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13/06/2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi, Şirketimizin 13.06.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036924
BIST
14:282.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,40
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:2817,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1564
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:2818,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:281.030,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.030,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UFUK
|55,45
|2.505.248
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,34
|26.273.800
|% 8,90
|
|EUREN
|23,44
|290.278.735
|% 8,52
|
|FONET
|14,07
|120.850.608
|% 7,82
|
|TSGYO
|5,48
|72.427.414
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,47
|70.798.718
|% -6,30
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,38
|3.438.964.774
|% 1,46
|
|EREGL
|31,74
|1.573.255.004
|% -4,51
|
|SISE
|22,20
|1.084.264.964
|% -0,09
|
|SASA
|42,72
|929.501.145
|% -2,82
|
|KRDMD
|13,40
|890.508.791
|% -4,22
|
|SEGYO
|1,21
|222.627.331
|% 4,31
|
|DOHOL
|4,08
|471.945.095
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,59
|291.868.373
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,76
|497.353.167
|% 0,21
|
|ODAS
|2,85
|269.631.918
|% -2,40
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2587
|17,2653
|% 0,91
|
|Euro
|18,0772
|18,1055
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,9622
|21,0674
|% -0,21
|
|Frank
|17,2928
|17,3970
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5849
|4,6079
|% 0,83
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,00
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|30,00
|
|Tam
|6.817
|6.925
|-15,00
|
|Yarım
|3.347
|3.387
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,51
|