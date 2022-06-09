***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.06.2022 10:08
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/06/2022 08/06/2022 10594
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036338
BIST
09:552.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,28
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.549
En Düşük
2.546
09:5517,2042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0780
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2146
En Düşük
17,0843
09:5518,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1597
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
09:551.023,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.023,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UNLU
|5,57
|39.155.326
|% 1,83
|
|SELVA
|7,50
|7.877.539
|% 0,00
|
|ZRGYO
|3,32
|81.088.392
|% 0,00
|
|OLMK
|11,10
|18.057.658
|% 0,00
|
|MERCN
|14,62
|26.413.068
|% 0,00
|
|AGHOL
|37,82
|41.384.713
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,70
|38.492.205
|% 0,00
|
|ALMAD
|3,04
|2.078.209
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,42
|66.234.031
|% 0,00
|
|BAYRK
|5,60
|2.811.186
|% 0,00
|
|GZNMI
|36,76
|793.091.710
|% 0,00
|
|BERA
|11,88
|639.851.093
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,75
|278.603.625
|% 0,00
|
|TRILC
|9,06
|222.295.003
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,75
|278.603.625
|% 0,00
|
|BERA
|11,88
|639.851.093
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,19
|51.079.951
|% 0,00
|
|FORMT
|1,68
|59.915.172
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1970
|17,2024
|% 0,44
|
|Euro
|18,4870
|18,5381
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,4432
|21,5507
|% 0,17
|
|Frank
|17,5003
|17,6057
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5702
|4,5931
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-2,94
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,02
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,20
|