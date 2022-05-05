***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31.03.2022 faaliyet raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026817BIST