***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülen Kar Payı Dağıtımı sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGZNM00019 0 0B Grubu, GZNMI, TREGZNM00027 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihli kararına istinaden, Şirketimiz, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 2021 yılı finansal tablolara göre 17.522.182,00 TL Net Dönem Kârı elde etmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre Net Dönem Karı ise 21.599.995,82 TL'dir.Yasal Kayıtlara göre elde edilen 21.599.995,82 TL Net Dönem Kârından 1.079.999,79 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 20.519.996,03 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasıSPK'ya Göre hazırlanan finansal tablolara göre ise, 17.522.182,00 TL Net Dönem Kârından 1.079.999,79 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 16.442.182,21 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması 13 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 GZNMI Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 28.441,37Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 23.497.600 28.225.830,354. Vergiler ( - ) 5.975.418 6.625.834,535. Net Dönem Kârı 17.522.182 21.599.995,826. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.079.999,79 1.079.999,798. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.442.182,2 20.519.996,02Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.442.182,2 20.519.996,0211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 16.442.182,2 20.519.996,0220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036922BIST