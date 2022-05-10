***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAtama yazısında, göreve başlama tarihi, sehven 11.05.2022 yerine 11.05.2020 olarak belirtilmiş olup aşağıda düzeltilmiş duyuruyu paylaşıyoruz.Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Muzaffer Armağan Saraçoğlu'nun 10.05.2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmasına, boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna 11.05.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Deniz Selen Kılıçözgürler'in atanmasına karar verilmiştir. Sn. Armağan Saraçoğlu, şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam edecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028703BIST