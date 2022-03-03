***GZNMI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 07:49
***GZNMI******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006715
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0269
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1167
En Düşük
13,9691
18:0515,7683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0591
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7683
En Düşük
15,5464
18:05871,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,98
|Açılış
|: 871,28
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
873,84
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1077
|14,1167
|% 0,19
|
|Euro
|15,6861
|15,7683
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,8033
|18,8976
|% -0,10
|
|Frank
|15,2238
|15,3155
|% -0,15
|
|Riyal
|3,7380
|3,7567
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,67
|
|Altın Gr.
|872
|872
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT