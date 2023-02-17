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***HALKB* *AKSGY* *BRISA* *TERA* *ZOREN* *NURVK* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

17.02.2023 17:47
***HALKB* *AKSGY* *BRISA* *TERA* *ZOREN* *NURVK* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***HALKB******AKSGY******BRISA******TERA******ZOREN******NURVK******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, HALKB, NURVK, ZOREN, BRISA, TERA, AKSGY]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF82323 28.000.000 17.02.2023 16.08.2023 21.02.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52322 1.054.000.000 17.02.2023 12.05.2023 21.02.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA82338 75.000.000 17.02.2023 18.08.2023 21.02.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN82314 126.880.000 17.02.2023 10.08.2023 21.02.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN32429 124.450.000 17.02.2023 07.03.2024 21.02.2023
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. BRISA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSBRSA32428 500.000.000 17.02.2023 27.03.2024 21.02.2023
- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. BRISA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSBRSA42419 500.000.000 17.02.2023 16.04.2024 21.02.2023
- ayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114857


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Altın Gr. 1.108 1.109 -4,47  
Cumhuriyet 7.518 7.631 -4,00  
Tam 7.546 7.603 -53,00  
Yarım 3.686 3.720 -26,00  
Çeyrek 1.843 1.860 -13,00  
Gümüş.Ons 21,27 21,31 -0,31  
Gümüş Gr. 12,92 12,93 -0,15  
B. Petrol 82,31 82,31 -2,83  
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