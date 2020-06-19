***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
19.06.2020 17:08
***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTHAL92039
Nominal Değer (TL)
592.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/06/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
18/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852050
BIST
17:56113.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 954,83
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:566,8514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:567,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:56382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.431.550
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.360.434
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.174.163.340
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|352.514
|% 9,80
|
|PRKAB
|4,49
|118.746.962
|% 9,78
|
|EGCYO
|1,44
|1.491.688
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.412.522
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.143.064
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|690.162
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,44
|2.910.276.851
|% -0,49
|
|GARAN
|8,33
|2.045.001.985
|% 2,46
|
|TCELL
|16,94
|2.028.678.670
|% 4,37
|
|VAKBN
|5,23
|1.909.798.220
|% 8,51
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,23
|1.909.798.220
|% 8,51
|
|GARAN
|8,33
|2.045.001.985
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|458.880.632
|% -2,63
|
|PETKM
|4,14
|935.131.061
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4393
|8,4816
|% -0,62
|
|Frank
|7,1649
|7,2080
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|15,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.505
|18,90
|
|Tam
|2.557
|2.569
|17,40
|
|Yarım
|1.246
|1.256
|9,40
|
|Çeyrek
|625
|629
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|1,08
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