***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarT.Halk Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin 4.969.120.730,294 TL'den 7.184.778.041,963 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 30.03.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 7.184.778.041,963, fiili dolaşımdaki pay oranı %9 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129474BIST