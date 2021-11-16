***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 16:08
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HALKB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978053
BIST
16:221.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:2210,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1711
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:2211,6358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1997
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:22614,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 12,03
|Açılış
|: 615,23
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ESCAR
|25,34
|49.857.645
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|94.221.572
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.689.536
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,00
|11.102.887
|% -8,68
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|97,30
|67.282.697
|% -6,80
|
|NUGYO
|10,18
|9.545.735
|% -6,78
|
|YEOTK
|52,25
|48.170.449
|% -6,70
|
|GARAN
|12,21
|3.076.551.593
|% 4,99
|
|YKBNK
|3,38
|2.382.787.455
|% -0,29
|
|AKBNK
|7,17
|2.379.006.527
|% 2,87
|
|PETKM
|7,80
|1.812.703.482
|% -1,64
|
|THYAO
|17,72
|1.336.271.374
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,38
|2.382.787.455
|% -0,29
|
|SKBNK
|1,17
|399.977.822
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,17
|2.379.006.527
|% 2,87
|
|GARAN
|12,21
|3.076.551.593
|% 4,99
|
|PETKM
|7,80
|1.812.703.482
|% -1,64
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2220
|10,2267
|% 1,68
|
|Euro
|11,6198
|11,6275
|% 1,67
|
|Sterlin
|13,6895
|13,7581
|% 1,81
|
|Frank
|10,9796
|11,0457
|% 1,43
|
|Riyal
|2,7132
|2,7268
|% 1,46
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,40
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,66
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.048
|4.150
|102,42
|
|Yarım
|1.957
|2.007
|49,55
|
|Çeyrek
|981
|1.004
|24,78
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|8,31
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,63
|