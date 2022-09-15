***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 10:48
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063275
BIST
14:103.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 13,88
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
14:1018,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
14:1018,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|: 18,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
14:10989,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,96
|Açılış
|: 990,02
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ZOREN
|3,20
|389.786.395
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|24.422.810
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|65.568.808
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|53.477.802
|% 9,91
|
|ULUFA
|5,23
|108.856.408
|% 9,87
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.620.635
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.726.856.968
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.095.776
|% -9,98
|
|ASELS
|35,94
|5.005.452.284
|% 8,91
|
|THYAO
|76,10
|3.517.511.076
|% 2,42
|
|YKBNK
|7,25
|3.089.123.646
|% -7,76
|
|ISCTR
|9,33
|2.991.730.161
|% -8,26
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.095.776
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,25
|3.089.123.646
|% -7,76
|
|EKGYO
|4,40
|1.454.168.030
|% -0,45
|
|ISCTR
|9,33
|2.991.730.161
|% -8,26
|
|VAKBN
|11,54
|2.354.095.776
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.014.904.226
|% -9,95
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2623
|18,2682
|% 0,22
|
|Euro
|18,2648
|18,2856
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,9442
|21,0493
|% -0,20
|
|Frank
|19,0214
|19,1360
|% 0,78
|
|Riyal
|4,8434
|4,8677
|% 0,15
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-11,86
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-62,00
|
|Tam
|6.696
|6.757
|-35,00
|
|Yarım
|3.263
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|-0,72
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25AKENR
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 636, 392 adet işlem
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14:24AVOD
Yüzde 5.90 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 808, 229 adet işlem
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14:23TAVHL
Yüzde 6.69 oranında artışla 70.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 921 adet işlem
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 26 artarak (% 0.17 ) 3, 773
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR