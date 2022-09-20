***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 10:03
***HALKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HALKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064164
BIST
10:273.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 67,52
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:2718,3077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:2718,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0566
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:27985,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,61
|Açılış
|: 985,76
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:25
|HKTM
|37,42
|27.824.845
|% 9,93
|
|SMRTG
|49,80
|178.381.388
|% 8,31
|
|ZOREN
|3,55
|134.183.990
|% 8,23
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|AYES
|30,40
|173.189
|% 6,67
|
|MERKO
|5,86
|24.713.850
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|7.148.120
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.309.808
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.542.772
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,51
|1.661.700.898
|% -9,08
|
|VAKBN
|8,51
|1.661.700.898
|% -9,08
|
|THYAO
|71,50
|562.196.343
|% 4,00
|
|ISCTR
|8,18
|503.202.834
|% 3,68
|
|AKBNK
|11,60
|475.223.073
|% 4,88
|
|ASELS
|31,02
|471.808.817
|% 1,97
|
|VAKBN
|8,51
|1.661.700.898
|% -9,08
|
|ISCTR
|8,18
|503.202.834
|% 3,68
|
|YKBNK
|7,09
|372.839.156
|% 5,19
|
|EKGYO
|4,08
|200.065.271
|% 3,55
|
|HALKB
|8,43
|377.805.915
|% -5,81
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3017
|18,3063
|% 0,07
|
|Euro
|18,3600
|18,3851
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,9083
|21,0132
|% 0,42
|
|Frank
|18,9330
|19,0471
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8507
|4,8751
|% 0,16
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-2,33
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.689
|6.783
|-6,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|-0,09
|
Seans Raporu
10:25
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