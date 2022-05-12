***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan ve Halk Bankası ve bağlı ortaklıkları tarafından kullanılacak olan, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Halk Ofis Kuleleri A Blok için, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile 5 adet bağlı ortaklığını kapsayacak şekilde, peşin ödenmek üzere, 2 yıl süreli ve aylık kira bedeli yasal yükümlülükler hariç 35 milyon TL üzerinden kira sözleşmesi imzalanması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030046BIST