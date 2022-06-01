***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2022 tarihinde aldığı ve kamuoyu ile paylaştığı kararı doğrultusunda Şirketimiz portföyünde yer alan ve Halk Bankası ve bağlı ortaklıkları tarafından kullanılacak olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Halk Ofis Kuleleri A Blok için Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile daha önce şartları belirlenen kira sözleşmesi, 01 Haziran 2022 tarihinde akdedilmiş ve 2 yıllık kira bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir. Sözleşme kapsamında, kira başlangıç tarihi, fiili taşınma tarihi olarak belirlenmiş olup, fiili taşınma gerçekleştiğinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034089BIST