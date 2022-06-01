***HALKB* *HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 19:12
***HALKB******HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2022 tarihinde aldığı ve kamuoyu ile paylaştığı kararı doğrultusunda Şirketimiz portföyünde yer alan ve Halk Bankası ve bağlı ortaklıkları tarafından kullanılacak olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Halk Ofis Kuleleri A Blok için Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile daha önce şartları belirlenen kira sözleşmesi, 01 Haziran 2022 tarihinde akdedilmiş ve 2 yıllık kira bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir. Sözleşme kapsamında, kira başlangıç tarihi, fiili taşınma tarihi olarak belirlenmiş olup, fiili taşınma gerçekleştiğinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034089
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0843
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4971
En Düşük
16,3796
18:0517,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3074
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8083
En Düşük
17,4621
18:05990,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 16,82
|Açılış
|: 990,05
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
991,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4571
|16,4593
|% 0,41
|
|Euro
|17,7075
|17,7555
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6385
|20,7420
|% 1,15
|
|Frank
|17,1197
|17,2228
|% 1,00
|
|Riyal
|4,3772
|4,3992
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|23,42
|
|Altın Gr.
|990
|990
|16,92
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,34
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,29
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,24
|
Seans Raporu
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