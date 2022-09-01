***HALKB* *IHGZT* *GARAN* *ATSYH* *MMCAS* *ISCTR* *AZTEK* *SNGYO* *PNSUT* *AKBNK* *SILVR* *SAMAT* *TUPRS* *GMTAS* *KARTN* *FORMT* *ARMDA*** MERKEZİ KAYIT
01.09.2022 11:52
***HALKB******IHGZT******GARAN******ATSYH******MMCAS******ISCTR******AZTEK******SNGYO******PNSUT******AKBNK******SILVR******SAMAT******TUPRS******GMTAS******KARTN******FORMT******ARMDA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKBNK, ARMDA, ATSYH, AZTEK, FORMT, GMTAS, IHGZT, KARTN, MMCAS, PNSUT, SAMAT, SILVR, SNGYO, TUPRS, GARAN, HALKB, ISCTR
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKBANK T.A.Ş. TRAAKBNK91N6 AKBNK E 214,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREARMD00010 ARMDA E 367,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. TREATAC00013 ATAC E 900,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TRAATSYO91Q3 ATSYH E 265.531,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. TREAZTK00021 AZTEK E 4,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TREFRMT00015 FORMT E 85,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREGMAT00027 GMTAS E 43.867,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. TREIHGZ00019 IHGZT E 12.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARTN91D4 KARTN E 0,724 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ METAL GAYRİMENKUL A.Ş. TREMTYO00013 METAL E 3,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. TREGNTR00011 MMCAS E 330,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRAPNSUT91A5 PNSUT E 19,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRESRAY00013 SAMAT E 232.083,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. TRESLVR00016 SILVR E