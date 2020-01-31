***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara TÜFE'ye Endeksli Getiri Korumalı Tahvilin Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 520.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 05.05.2020Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHAL52010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 520.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 Evet2 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 Evet3 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 Evet4 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 03.05.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, 520.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL52010 ISIN kodlu TÜFE'ye Endeksli–Getiri Korumalı Tahvil'in 3. kupon ödemesi bugün (31.01.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815881BIST