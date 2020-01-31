***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.01.2020 10:57
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara TÜFE'ye Endeksli Getiri Korumalı Tahvilin Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 520.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL52010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 520.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 Evet
2 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 Evet
3 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 Evet
4 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 03.05.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, 520.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL52010 ISIN kodlu TÜFE'ye Endeksli–Getiri Korumalı Tahvil'in 3. kupon ödemesi bugün (31.01.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815881
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