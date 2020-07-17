***HALKS* *GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.07.2020 21:56
***HALKS******GUSGR*** HALK SİGORTA A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde Güneş Sigorta A.Ş. tarafından devralma suretiyle birleşmesine ile SPK onayı - 1
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
HALKS, TREHLSG00018 0,5786 Nâma
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Güneş Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş. ile tüm aktif ve pasifiyle devrolma suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayıılı kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler SPK'dan teslim alınmıştır.
II--23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda bahsi geçen belgeler Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde http://www.halksigorta.org/tr-TR/onemli-duyurlar.aspx sayfasında incelemeye açılmıştır
1. SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni
2. Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından imzalanmış Birleşme Sözleşmesi
3. Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından imzalanmış Birleşme Raporu
4. Son üç yıllık Finansal Tablolar
5. Son üç yıllık Faaliyet Raporları
6. Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporları
7. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu
8. Birleşme sonrası Devralan Şirketin Tahmini Açılış Bilançosu
9. 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar
10. Halk Sigorta A.Ş.'ye ait Gayrimenkullere ilişkin Gayrimenkul Değerleme Raporları
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni-1.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860350
BIST