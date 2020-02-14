***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 2.267.000.168 1.584.137.868Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 1.976.241.382 1.362.796.119Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 290.758.786 221.341.749Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 275.847.433 256.492.746Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 37.412 4.334Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 275.810.021 249.883.910Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 0 6.604.502Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 334.132.340 338.810.641Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar345.158.795 345.689.077Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -12.690.120 -8.592.101Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 82.231.013 59.000.740Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -80.567.348 -57.287.075İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 13.893 13.893Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar13.893 13.893İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 7.156.201 2.065.263Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 395.822Diğer Çeşitli Alacaklar7.156.201 1.669.441Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI128.546.807 110.048.293Ertelenmiş Üretim Giderleri17 124.735.605 106.644.856Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 97.903 74.811Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler3.713.299 3.328.626DİĞER CARİ VARLIKLAR-231.299 13.026.644Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 13.049.744Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları-284.910 -63.192Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar53.611 40.092Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI3.012.465.543 2.304.595.348CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 1.438.190 1.261.234Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 1.438.190 1.261.234Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 569.340 430.032Bağlı Menkul Kıymetler9 569.340 430.032İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 11.067.213 2.002.455Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6,7 725.586 725.586Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 235.637 235.637Makine ve Teçhizatlar6 225.003 225.003Demirbaş ve Tesisatlar6 8.305.814 7.382.202Motorlu Taşıtlar6 11.550 11.550Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 1.505.507 929.484Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 9.922.529 0Birikmiş Amortismanlar (-)6 -9.864.413 -7.507.007Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 4.789.407 3.702.315Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 20.536.250 17.816.244Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -15.746.843 -14.113.929Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar