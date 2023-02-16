***HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [HATEK]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıHATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi06/02/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi16/02/2023Sıra Açma Saati11:00AçıklamalarHATEK.E sırası şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olmasına istinaden saat 11:00'da işleme açılacak, sırada 11:00-11:10 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:15'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113848BIST