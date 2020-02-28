***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:00
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822364
BIST
10:55103.459
En Yüksek
|Değişim
|: -6,30%
|| -6.959,27
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:556,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:556,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:55326,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,21
|Açılış
|: 326,43
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,70
|6.103.999
|% 15,42
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OYLUM
|2,90
|350.854
|% 2,11
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|ADESE
|1,12
|6
|% -23,29
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|THYAO
|11,11
|252.548.665
|% -8,56
|
|ASELS
|26,26
|166.518.377
|% -6,15
|
|PETKM
|3,59
|61.598.534
|% -4,01
|
|KRDMD
|2,58
|60.002.502
|% -5,49
|
|GARAN
|9,38
|55.864.948
|% -7,95
|
|IHLGM
|1,21
|47.082.471
|% -6,20
|
|EKGYO
|1,34
|49.243.172
|% -8,84
|
|CEMAS
|1,12
|27.270.388
|% -8,20
|
|KRDMD
|2,58
|60.002.502
|% -5,49
|
|IHLAS
|0,71
|16.333.125
|% -8,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9930
|8,0331
|% 0,28
|
|Frank
|6,4178
|6,4565
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6564
|1,6647
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-9,21
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|