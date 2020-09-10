***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 15:21
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874414
BIST
15:061.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.104
En Düşük
1.094
15:067,4630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,4860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4560
15:068,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:06467,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,86
|Açılış
|: 466,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:04
|TKURU
|333,30
|493.951
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.369,50
|958.750
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.270.563.400
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|491.749.711
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|980.750.295
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|834.408.403
|% -9,83
|
|PETKM
|4,34
|2.093.085.489
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.270.563.400
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,81
|992.584.830
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|980.750.295
|% -9,92
|
|GARAN
|6,87
|898.953.109
|% 1,63
|
|PETKM
|4,34
|2.093.085.489
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,81
|992.584.830
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|317.361.921
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|291.768.849
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|834.408.403
|% -9,83
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4569
|7,4603
|% -0,33
|
|Euro
|8,8427
|8,8502
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6415
|9,6899
|% -0,69
|
|Frank
|8,1772
|8,2265
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9827
|1,9927
|% -0,41
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|1,05
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.090
|3.167
|-0,39
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|-0,19
|
|Çeyrek
|749
|766
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,13
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,01
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|-0,50
|