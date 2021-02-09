***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 17:21
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908639
BIST
17:331.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:337,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:338,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0422
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:33419,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,39
|Açılış
|: 419,85
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ULAS
|4,73
|13.733.855
|% 10,00
|
|ERBOS
|60,50
|130.698.086
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|84.560.440
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.560.518
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|136,90
|4.558.784.380
|% 1,86
|
|GARAN
|10,24
|2.306.104.021
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,57
|1.970.803.364
|% -4,46
|
|PETKM
|5,31
|1.440.050.227
|% 2,31
|
|SISE
|7,75
|1.330.641.198
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,57
|1.970.803.364
|% -4,46
|
|YKBNK
|2,98
|1.005.021.149
|% 2,05
|
|TSKB
|1,82
|531.696.227
|% 1,11
|
|PETKM
|5,31
|1.440.050.227
|% 2,31
|
|DOHOL
|3,56
|965.169.771
|% -2,73
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0803
|7,0842
|% 0,16
|
|Euro
|8,5701
|8,5768
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,7363
|9,7852
|% 0,41
|
|Frank
|7,9002
|7,9478
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8840
|1,8935
|% 0,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|5,37
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,05
|
|B. Petrol
|60,30
|60,30
|-0,40
|