***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:13
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926054
BIST
14:031.402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,44
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
14:038,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:039,6870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:03457,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,76
|Açılış
|: 457,49
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:03
|TUREX
|14,52
|234.295
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|442.789
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.982.249
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.439.718
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.652.392
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|ADESE
|3,01
|139.812.924
|% -7,38
|
|EREGL
|16,21
|662.160.050
|% 2,34
|
|BJKAS
|10,89
|576.473.168
|% 7,08
|
|KRDMD
|7,40
|544.468.393
|% -0,40
|
|JANTS
|850,90
|426.733.851
|% 0,11
|
|GARAN
|6,73
|322.193.667
|% -0,44
|
|TSKB
|1,37
|162.349.030
|% -2,84
|
|EKGYO
|1,91
|180.964.477
|% -1,04
|
|DOHOL
|3,26
|301.419.496
|% -2,98
|
|ITTFH
|2,85
|243.178.404
|% 7,95
|
|YKBNK
|2,15
|166.640.348
|% -1,38
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1364
|8,1406
|% 0,10
|
|Euro
|9,6809
|9,6870
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,1436
|11,1995
|% 0,02
|
|Frank
|8,7653
|8,8181
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1665
|2,1773
|% 0,17
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,36
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,06
|