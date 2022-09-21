***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 17:34
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064537
BIST
17:193.261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -16,48
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
17:1918,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
17:1918,1598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0945
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
17:19985,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,12
|Açılış
|: 985,13
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ZOREN
|3,96
|965.909.480
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.676.977
|% 10,00
|
|MERKO
|7,27
|162.230.273
|% 9,98
|
|BAGFS
|21,86
|116.411.880
|% 9,96
|
|OYYAT
|33,58
|83.849.553
|% 9,95
|
|KAPLM
|73,50
|23.324.576
|% -9,98
|
|KZBGY
|32,12
|84.978.411
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.423.150
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|206.477.430
|% -9,88
|
|THYAO
|70,25
|4.423.272.048
|% -3,04
|
|ASELS
|31,76
|3.855.349.767
|% 3,25
|
|VAKBN
|8,11
|2.693.074.828
|% -3,80
|
|GARAN
|19,45
|2.424.637.293
|% -3,43
|
|YKBNK
|7,09
|2.244.028.159
|% -0,98
|
|EKGYO
|3,90
|2.119.518.900
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,11
|2.693.074.828
|% -3,80
|
|SKBNK
|3,16
|1.040.996.527
|% -8,67
|
|YKBNK
|7,09
|2.244.028.159
|% -0,98
|
|HALKB
|8,12
|2.180.795.545
|% -3,45
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3203
|18,3254
|% 0,04
|
|Euro
|18,1377
|18,1598
|% -0,52
|
|Sterlin
|20,7168
|20,8207
|% -0,28
|
|Frank
|18,9234
|19,0374
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8560
|4,8804
|% 0,08
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|4,47
|
|Altın Gr.
|985
|985
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.684
|6.766
|-9,00
|
|Yarım
|3.257
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,11
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|0,19
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34PAGYO
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 975 adet işlem
-
17:33DESA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 530 adet işlem
-
17:32HALKB
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 749, 932 adet işlem
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.38 ) 2, 898
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, ULUSE, CRDFA, ZOREN, OYYAT, CEMAS, MERKO, BAGFS