***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 12:16
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100032
BIST
12:224.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -56,14
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:2218,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:2220,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0310
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:221.138,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.138,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SDTTR
|56,65
|4.880.907
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.211.693
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|38.874.583
|% 9,93
|
|ARMDA
|257,90
|29.442.239
|% 9,05
|
|POLTK
|1.737,60
|18.760.661
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|269.692.335
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,14
|246.649.330
|% -9,66
|
|HKTM
|68,45
|286.249.091
|% -8,18
|
|THYAO
|131,20
|4.286.614.975
|% 0,00
|
|ASELS
|56,90
|2.517.828.961
|% -2,15
|
|EREGL
|38,16
|2.491.611.303
|% 0,79
|
|KRDMD
|17,93
|1.813.454.131
|% -1,16
|
|TUPRS
|483,00
|1.698.036.705
|% 1,62
|
|EKGYO
|8,47
|1.268.351.970
|% -0,35
|
|KATMR
|2,09
|269.692.335
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,40
|1.124.180.774
|% -1,36
|
|KRDMD
|17,93
|1.813.454.131
|% -1,16
|
|SKBNK
|2,69
|251.072.530
|% -1,47
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7806
|18,7828
|% 0,05
|
|Euro
|20,1840
|20,1901
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7260
|22,8399
|% -0,08
|
|Frank
|20,2743
|20,3964
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,08
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,36
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|34,00
|
|Tam
|7.693
|7.748
|13,00
|
|Yarım
|3.737
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|