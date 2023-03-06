***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2023 10:03
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120315
BIST
14:265.330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 117,26
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2618,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2620,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:261.124,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.123,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BVSAN
|46,20
|57.360.883
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.233
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|413.563.136
|% -9,99
|
|KGYO
|31,60
|24.663.266
|% -4,24
|
|SELGD
|6,70
|4.081.049
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,60
|221.095.454
|% -3,49
|
|BASCM
|5,80
|746.482
|% -3,33
|
|EREGL
|43,86
|4.774.774.636
|% -0,27
|
|AKBNK
|18,10
|2.168.250.791
|% 3,96
|
|TUPRS
|625,60
|2.166.295.300
|% 2,47
|
|KRDMD
|20,74
|2.155.468.378
|% -1,33
|
|THYAO
|140,70
|2.139.530.867
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,28
|1.895.645.721
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,22
|1.253.092.531
|% 1,61
|
|AKBNK
|18,10
|2.168.250.791
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,44
|1.454.718.592
|% 5,51
|
|EREGL
|43,86
|4.774.774.636
|% -0,27
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8981
|18,9011
|% 0,06
|
|Euro
|20,0952
|20,1003
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6266
|22,7401
|% -0,25
|
|Frank
|20,1340
|20,2553
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0206
|5,0457
|% 0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,48
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.125
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|7.602
|7.716
|-12,00
|
|Tam
|7.640
|7.687
|44,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-1,36
|
Seans Raporu
14:26
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
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14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
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14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de
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14:41CEOEM
Yüzde 7.33 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 283, 622 adet işlem
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14:40METRO
Yüzde 9.50 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 133, 876 adet işlem