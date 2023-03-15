***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2023 16:34
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2023 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125153
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0465
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,3192
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.181,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 19,53
|Açılış
|: 1.181,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9854
|18,9916
|% 0,09
|
|Euro
|20,0362
|20,0492
|% -1,55
|
|Sterlin
|22,7533
|22,8675
|% -1,09
|
|Frank
|20,3913
|20,5142
|% -1,39
|
|Riyal
|5,0380
|5,0632
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|29,77
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.183
|20,86
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.971
|8.042
|128,00
|
|Yarım
|3.894
|3.935
|63,00
|
|Çeyrek
|1.947
|1.967
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,17
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-4,89
|