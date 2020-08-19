***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 158.368.917 -345.771 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 218.388.862 136.719 218.525.581Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.020.727 -6.910.952 -13.109.775 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-741.388 -201.395 334.239 -3.243.239 -3.851.783 11.818 -3.839.965Dönem Karı (Zararı)-3.243.239 -3.243.239 5.030 -3.238.209Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-741.388 -201.395 334.239 -608.544 6.788 -601.756Sermaye ArttırımıKar Payları-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-929.692 -929.692 -929.692Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)926.736 926.736 926.736Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -929.692 349.247 157.627.529 -547.166 3.528.765 22.549.537 1.956.749 -3.243.239 202.291.730 148.537 202.440.267Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325Transferler439.365 28.190.669 -28.630.034Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.481.167 431.965 -4.433.596 -5.482.798 -21.385 -5.504.183Dönem Karı (Zararı)-4.433.596 -4.433.596 -42.116 -4.475.712Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.481.167 431.965 -1.049.202 20.731 -1.028.471Sermaye ArttırımıKar Payları-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 237.799.819 -2.201.286 4.422.304 22.988.902 26.778.832 -4.433.596 306.704.222 128.920 306.833.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.572.702 -8.932.935Dönem Karı (Zararı)-4.475.712 -3.243.239Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.475.712 -3.243.239Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.384.458 -9.551.340Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15] 5.139.540 3.924.130Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-962.747 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[7] -1.072.661 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[18] -104.878 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] 214.792Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.831.241 -1.056.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] -32.667 1.047.459Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[17] -173.249Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 7.037.157 -2.103.518Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler819.426 -610.483Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7, 9] -23.316 -5.579Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[6, 7] 842.742 -604.904Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -12.230.575Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 -12.230.575Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler425.065 576.294İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler[3] 425.065 576.294Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] -1.868.067 -154.647Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.579.274 3.861.644Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[7] 8.794.018 1.309.668İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-238.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.032.684 1.309.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[9] 24.360 3.123.230İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.916İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)51.276 3.123.230Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -10.902.906 -4.696.044Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] -1.171.647 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[7] 133.860 -4.102.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-100.686İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)234.546 -4.102.826Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.194.608 -1.951.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[9] 129.335 12.160.623İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)129.335 12.160.623Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[11] 3.000.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.391.686 -1.981.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)285.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.677.349 -1.981.735Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.329.472 -8.932.935Vergi İadeleri (Ödemeleri)[12] -756.770YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.396.874 125.599Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 125.599Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri125.599Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.396.874 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -2.396.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.828.603 8.326.259İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-929.692İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-929.692Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.367.819 9.255.951Kredilerden Nakit Girişleri[6] 12.367.819 9.255.951Faktoring İşlemlerinden Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-539.216 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları[6] -539.216Ödenen Temettüler-4.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.004.431 -481.077Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi431.965 334.239NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.436.396 -146.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 5.493.118 9.203.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 13.929.514 9.056.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 13.929.514 5.493.118Ticari Alacaklar[7] 41.040.313 49.041.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.853.349 1.614.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar39.186.964 47.426.445Diğer Alacaklar[9] 1.151.196 1.175.556İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26.916 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.124.280 1.175.556Türev Araçlar[18] 104.878 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar104.878 0Stoklar[10] 59.059.469 48.371.355Peşin Ödenmiş Giderler[11] 319.221 557.401İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler319.221 557.401Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 62.474 0Diğer Dönen Varlıklar[13] 8.367.254 7.243.090İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.367.254 7.243.090ARA TOPLAM124.034.319 111.881.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR124.034.319 111.881.648DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 16.317.717 16.742.782Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 56.659.001 56.659.001Maddi Duran Varlıklar[15] 250.480.537 253.174.084Arazi ve Arsalar159.770.000 159.770.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.536.222 8.659.000Binalar40.318.429 40.562.000Tesis, Makine ve Cihazlar39.112.355 41.406.025Taşıtlar581.718 807.058Mobilya ve Demirbaşlar749.258 814.666Yapılmakta Olan Yatırımlar1.082.160 1.103.507Diğer Maddi Duran Varlıklar330.395 51.828Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 81.473 130.592Bilgisayar Yazılımları406.983 407.827Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar-325.510 -277.235Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR323.538.728 326.706.459TOPLAM VARLIKLAR447.573.047 438.588.107KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar54.517.952 48.899.812İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[6] 54.517.952 48.899.812Banka Kredileri54.517.952 48.899.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları813.617 1.712.243İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 813.617 1.712.243Banka Kredileri0 837.700Kiralama İşlemlerinden Borçlar813.617 874.543Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 134.541 156.542Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler134.541 156.542Ticari Borçlar[7] 44.748.198 43.487.652İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19.571 120.314İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar44.728.627 43.367.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 1.388.768 1.194.608Diğer Borçlar[9] 159.523 28.866İlişkili Taraflara Diğer Borçlar111 54İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar159.412 28.812Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 705.304 694.296Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 370.789 1.061.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 517.424Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 370.789 544.038Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 4.940.798 1.677.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.940.798 1.677.349ARA TOPLAM107.779.490 98.912.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.779.490 98.912.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 7.754.989 525.079İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİhraç Edilmiş Borçlanma Araçlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[6] 7.754.989 525.079Banka Kredileri7.708.200 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.789 525.079Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 3.004.750 4.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.004.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 6.470.410 4.134.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.470.410 4.134.196Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 15.006.632 17.950.293Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.960.415 23.337.952TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER140.739.905 122.250.782ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar306.704.222 316.187.020Ödenmiş Sermaye[20] 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)240.020.837 241.070.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 235.598.533 237.079.700Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)237.799.819 237.799.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.201.286 -720.119Yabancı Para Çevrim Farkları4.422.304 3.990.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.988.902 22.549.537Yasal Yedekler[23] 22.988.902 22.549.537Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 26.778.832 2.588.162Net Dönem Karı veya Zararı-4.433.596 28.630.035Kontrol Gücü Olmayan Paylar128.920 150.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR306.833.142 316.337.325TOPLAM KAYNAKLAR447.573.047 438.588.107Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[25] 89.151.883 78.429.310 50.488.848 38.577.858Satışların Maliyeti[25] -82.347.677 -73.079.391 -43.793.470 -35.275.840TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.804.206 5.349.919 6.695.378 3.302.018BRÜT KAR (ZARAR)6.804.206 5.349.919 6.695.378 3.302.018Genel Yönetim Giderleri-7.562.411 -7.108.554 -4.151.035 -3.949.204Pazarlama Giderleri-3.280.946 -3.570.290 -1.577.989 -1.815.691Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 12.445.752 19.136.386 6.261.131 7.327.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -6.409.390 -8.622.750 -2.950.160 -2.615.624ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.997.211 5.184.711 4.277.325 2.248.637Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.836 241.320 41.836 157.230Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -425.065 -849.441 227.576 -39.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.613.982 4.576.590 4.546.737 2.366.409Finansman Gelirleri2.441.688 2.890.782 1.167.653 1.533.141Finansman Giderleri-10.419.778 -10.701.517 -5.397.340 -6.069.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.364.108 -3.234.145 317.050 -2.169.557Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[12] 1.888.396 -4.064 1.084.604 71.937Dönem Vergi (Gideri) Geliri-705.304 -964.324 -705.304 -211.995Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.593.700 960.260 1.789.908 283.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.475.712 -3.238.209 1.401.654 -2.097.620DÖNEM KARI (ZARARI)-4.475.712 -3.238.209 1.401.654 -2.097.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-42.116 5.030 -33.161 -16.348Ana Ortaklık Payları-4.433.596 -3.243.239 1.434.815 -2.081.272Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.481.167 -201.395 -77.307 -14.732Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[17] -1.851.457 -251.744 -96.632 -18.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler370.290 50.349 19.325 3.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[12] 370.290 50.349 19.325 3.683Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar431.965 -188.661 69.300 128.528Yabancı Para Çevrim Farkları431.965 -188.661 69.300 128.528Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri431.965 -188.661 69.300 128.528DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.049.202 -390.056 -8.007 113.796TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.524.914 -3.628.265 1.393.647 -1.983.824Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.080 11.818 10.035 -17.136Ana Ortaklık Payları-5.525.994 -3.640.083 1.383.612 -1.966.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870165BIST